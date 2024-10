Winsen: Diebe stehlen teuren BMW

Winsen – Pkw-Diebstahl in Winsen: Am heutigen Montag haben Diebe in der Straße Am Bach im Winsener Ortsteil Scharmbeck einen schwarzen BMW 750i xDrive gestohlen.

Die Täter überlisteten das sogenannte Keyless-Go-System und schafften es so, den Wagen zu öffnen und zu starten, obwohl sich die Schlüssel im Haus befanden. Der Wert des Fahrzeugs wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 2.25 und 02.40 Uhr. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an den Zentralen Kriminaldienst unter Telefon 04181 2850.