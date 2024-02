Winsen: Einbruch in Kindergarten

Winsen - Unbekannte brachen in der Nacht zu Dienstag in einen Kindergarten in der Eckermannstraße ein. Dazu hebelten die Täter zunächst ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Hier wurde dann aus einem Tresor eine geringe Menge Bargeld entwendet.

Um ihre Spuren zu verwischen, entleerten die Einbrecher einen vor Ort vorgefundenen Feuerlöscher.

Die Polizei Winsen sucht jetzt Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 04171/ 7960. cb