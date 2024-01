Winsen: Brandstifter zündet Kinderwagen an

Winsen - Die Polizei Winsen ermittelt wegen versuchter schwerer Brandstiftung in einem Mehrfamilienhaus. Am Montag gegen 14.20 Uhr, meldeten Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Niedersachsenstraße einen brennenden Kinderwagen im Erdgeschossflur.

Sofort wurden Rettungskräfte zu der Örtlichkeit entsandt. Die Besatzung eines Notarzteinsatzfahrzeuges, dass sich unweit der Niedersachsenstraße befand, war bereits drei Minuten nach Eingang des Notrufes vor Ort und konnte den brennenden Kinderwagen mit einem Feuerlöscher löschen.

Die Feuerwehr sorgte anschließend für eine Belüftung des Treppenhauses. Zu Personen- oder Gebäudeschäden kam es glücklicherweise nicht.

Die Polizei geht davon aus, dass der Kinderwagen vorsätzlich im Brand gesetzt worden war. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Winsen unter Telefon 04171 7960 entgegen.