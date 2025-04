Winsen: Kupferdiebe richten hohen Sachschaden an

Winsen - Bislang unbekannte Kupferdiebe haben in den vergangenen Tagen an zwei Solarparks einen hohen Schaden angerichtet. Am Freitag gegen 20 Uhr, haben sich die bisher unbekannten Täter auf ein Gelände im Bereich Repmoor bei Winsen begeben, nachdem sie zuvor einen Zaun aufgetrennt hatten. Anschließend entwendeten die Täter aus dem dortigen Bereich eine geringe Menge Kupferteile.

Ebenfalls Kupferteile entwendeten unbekannte Täter dann am Sonntag in der Feldmark zwischen Eyendorf und Lübberstedt. Gegen 19.20 Uhr sind auch dort Täter auf das umzäunte Gelände gelangt und haben dort entsprechend Kupferteile demontiert.

Der Gesamtschaden liegt bei etwa 500.000 Euro, wobei das Diebesgut lediglich wenige tausend Euro wert ist. Die Polizei Winsen (04171/7960) bittet um Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge, die im Bereich der Tatort aufgefallen sein könnten.