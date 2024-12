Winsen: Mehrere betrunkene Autofahrer im Visier der Polizei

Winsen - Am Sonntag stellte die Polizei im Landkreis Harburg mehrere betrunkene Kraftfahrzeugführer fest. Gegen 4.50 Uhr, wurde in der Benzstraße in Winsen der Fahrer eines Sattelzuges aus Polen kontrolliert. Bei dem 42-jährigen Fahrer wurde in der Atemluft ein Alkoholwert von 1,69 Promille festgestellt.

Um 16.45 Uhr wurde in der Lüneburger Straße in Winsen eine 47-jährige Autofahrerin aus Winsen kontrolliert, die durch ihre unsichere Fahrweise aufgefallen war. Grund dafür dürfte die hohe Alkoholbeeinflussung gewesen sein. Die Beamten stellten einen Atemalkoholwert von 3,21 Promille fest.

Auf der A7 in Höhe Egestorf wurde dann gegen 22.15 Uhr ein 47jähriger Mann aus Amelinghausen als Fahrer eines Autos festgestellt und kontrolliert. Auch bei ihm stellten die Beamten eine Alkoholbeeinflussung fest (1,57%o). Zudem hatte der Mann keinen Führerschein.