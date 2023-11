Winsen: Mehrere Personen bei Auffahrunfall verletzt

Winsen - Auf dem Von-Somnitz-Ring in Winsen kam es am Mittwoch gegen 15.30 Uhr, zu einem Auffahrunfall mit mehreren Verletzten. Ein 19-jähriger Mann bemerkte zu spät, dass sich der Verkehr in Richtung Schlossring staute.

Er fuhr mit seinem Mercedes auf den Ford Focus einer 31-jährigen Frau auf. Sie, wie auch eine 33-jährige Frau und zwei Kinder, die Mitinsassen des Ford waren, wurden leicht verletzt.

Die beiden Pkw mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 17.000 Euro. cb