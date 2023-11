Winsen: Nach Hundebiss einfach weitergegangen - Polizei sucht Zeugen

Winsen – Nach Hundebiss einfach weitergegangen: Bereits am Sonnabend 18. November, gegen 11.15 Uhr, ist ein 14-Jähriger in der Niedersachsenstraße in Winsen vom Hund einer noch unbekannten Frau gebissen worden.

Der Jugendliche war mit seinem Vater in Höhe der Einmündung Neulander Weg unterwegs, als ihm die etwa 60 Jahre alte Frau mit einem rotbraunen Spitzmischling entgegenkam. Der Hund biss dem 14-Jährigen unvermittelt in die Wade und verletzte ihn dadurch leicht.

Obwohl der Vater die Frau ansprach und bat, auf die Polizei zu warten, ging sie mit ihrem Hund in Richtung Niedersachsenstraße weiter. Bislang konnte sie nicht ermittelt werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu der Hundehalterin machen können, um Hinweise unter der Telefonnummer 04171 7960. cb