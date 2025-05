Winsen: Polizisten getreten und gekratzt

Winsen - Eine 35-jährige Frau hat am Dienstag für einen Polizeieinsatz in Winsen gesorgt. Gegen 19.20 Uhr meldeten Anwohner am Bahnhofsplatz eine augenscheinlich obdachlose Frau, die sich im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses einrichten wollte.

Nachdem sie von den Bewohnern angesprochen wurde, verließ die Frau das Haus und begann, vor der Tür ein Zelt aufzubauen. Die Beamten sprachen die 35-jährige an und wollten ihre Personalien überprüfen. Hierbei trat sie nach den Beamten und kratzte einen Polizisten im Gesichtsbereich. Die Frau wurde in Gewahrsam genommen.

Nach Feststellung ihrer Identität und Einleitung eines Strafverfahrens wurde sie von der Dienststelle entlassen. Für den Bereich des Bahnhofsplatzes erhielt die Frau einen Platzverweis.