Winsen: Polizisten "retten" Silvester mehrere Postsendungen

Winsen - In der Silvesternacht haben Polizisten dafür gesorgt, das zahlreiche Briefe nicht „vom Winde verweht“ wurden: Unbekannte hatten zuvor am Bahnhofsplatz und in der Straße Hoopter Elbdeich zwei Postbriefkästen durch das Hineinstecken von Feuerwerkskörpern beschädigt.

Dabei sind zahlreiche Briefe auf die Straße geschleudert worden. Die Polizei hat die Postsendungen sichergestellt und Strafverfahren gegen Unbekannt eingeleitet.

Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04171 7960 zu melden. cb