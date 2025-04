Winsen: Radsensoren von drei Fahrzeugen gestohlen

Winsen - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden an drei Fahrzeuge der Marke Audi im jeweils zwei Radarsensoren im Bereich der Fahrzeugfront entwendet. Die Autos waren in der Mozartstraße, dem Wikingerweg und der Dietrich-Bonhoeffer-Straße geparkt.

In derselben Nacht entwendeten die Täter diverse Festeinbauten aus einem BMW X5, welcher unter einem Carport im Waldweg in Bendestorf geparkt gewesen war. Der Gesamtschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. dl