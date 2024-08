Winsen: Raub und Körperverletzung - Polizei sucht Zeugen

Winsen - Bereits am Mittwoch, 13. August kam es auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes an der Schirwindter Straße in Winsen zu einer Körperverletzung mit anschließendem Raub eines Pullovers. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein 15-Jähriger war zwischen 9.30 und 9.50 Uhr dort unterwegs. Auf dem Parkplatz geriet er mit einem etwa 18 bis 20 Jahre alten Heranwachsenden aneinander. Dieser schlug auf den 15-Jährigen ein und griff sich anschließend dessen Pullover.

Der Heranwachsende war in Begleitung eines etwa gleichaltrigen Mannes. Beide entfernten sich in unbekannte Richtung. Der Jugendliche erlitt einige Prellungen und Schürfwunden und kam vorsorglich für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus.

Der Täter hatte eine sportliche Statur und war circa 1,75 bis 1,85 Meter groß. Er war dunkel gekleidet und trug kurze dunkle Haare. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder die Angaben zu dem Täter machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 04171 7960 bei der Polizei Winsen zu melden.