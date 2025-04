Winsen: Untersuchungshaft wegen Drogenbesitzes

Winsen – Bei der Fahndung nach einem versuchten Einbruch haben Polizisten in Winsen am Mittwoch einen Mann wegen Drogenbesitzes in Untersuchungshaft genommen.

Gegen 5.05 Uhr, meldete ein Zeuge zwei Personen, die in der Bahnhofstraße versuchten, in ein Büro einzubrechen. Sofort wurden mehrere Streifenwagen zur Fahndung in die Innenstadt entsandt. An dem betreffenden Objekt fanden die Beamten Hebelmarken, ein Eindringen hatte noch nicht stattgefunden.

Im Zuge der Fahndung überprüften Beamte gegen 5.30 Uhr im Schloßring einen Mann und eine Frau, die zu Fuß unterwegs waren. Bei dem 51-Jährigen stellte sich heraus, dass gegen ihn zwei Haftbefehle vorlagen. Um ihn mit zur Dienststelle zu nehmen, wurde der Mann durchsucht.

Hierbei fanden die Beamten einen Beutel mit 300 Gramm eines weißen Pulvers bei ihm. Wie die spätere Überprüfung hervorbrachte, handelte es sich dabei um Amphetamine. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Aufgrund des Drogenbesitzes beantragte die Staatsanwaltschaft Lüneburg heute den Erlass eines Untersuchungshaftbefehls. Nach einer Vorführung beim Haftrichter wurde dem Antrag entsprochen und der 51-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.