Winsen: Zwangseinweisung in die Psychiatrie

Winsen - Ein 21-jähriger Mann ist Montagabend zwangsweise in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden. Der Mann war bereits am Morgen aufgefallen, nachdem er wiederholt vor vorbeifahrende Fahrzeuge getreten war, um diese zum Anhalten zu zwingen, vermutlich um als Anhalter mitgenommen zu werden.

In einem Fall musste eine Frau in der Hansestraße eine Vollbremsung machen, um den Zusammenstoß mit dem Mann zu verhindern. Es wurde ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen den 21-Jährigen eingeleitet.

Am Abend war der Mann mit einem Fahrrad bei völliger Dunkelheit mit einem unbeleuchteten Fahrrad außerorts auf einer Landstraße unterwegs und schlug sich dabei fortwährend mit einem Buch gegen den Kopf.

Beamte brachten ihn zur Dienststelle nach Winsen, um ihn einem Arzt vorzustellen. Dort versuchte der 21-Jährige plötzlich, sich den Maßnahmen zu entziehen und leiste erheblichen Widerstand. Letztlich wurde der Mann nach Begutachtung durch einen Arzt in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.