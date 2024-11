Wistedt: Räucherwurst geht in Flammen auf

Wistedt - Feuer an der Straße Höhenkamp. Beim Räuchern von Wurst ist in einem Räucherofen Fett in Brand geraten. Die Flammen griffen auch auf den Gartenschuppen über, in dem der Ofen stand. Die Feuerwehr löschte. Der Schaden wird mit 3000 Euro beziffert. Menschen wurden nicht verletzt. zv