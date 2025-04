Winsen: Einbrecher erbeuten nur Spardose

Winsen - Einbrecher sind an der Dieselstraße in das Gebäude eines Landmaschinenhandels eingedrungen. Die Täter hatten dazu zunächst einen Metallzaun auf der Grundstücksseite zum Tönnhäuser Weg aufgeschnitten und waren so auf das rückwärtige Gelände gelangt. Dort hebelten sie eine Hintertür auf und durchsuchten mehrere Räume. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Täter lediglich eine Spardose aus einem Büro. zv