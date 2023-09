WORTart Literaturfestival: Das Thema ist „Nichts“

Harburg – Am Sonntag, 31. Juli, findet in der Fischhalle Harburg das WORTart Literaturfestival statt. Die Fischhalle Harburg bietet an diesem Tag von 15 bis 18 Uhr Autoren, bekannt oder unbekannt, die Möglichkeit, Texte vor Publikum zu lesen oder vorzutragen. Und den interessierten Besuchern die Möglichkeit den Texten zu lauschen.

Dieses Mal geht es um das Thema „Nichts“, das von den Wortartisten in 2000 Zeichen verpackt werden musste. Der Eintritt ist frei, um Hutspenden wird gebeten. (cb)