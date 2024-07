Featured

Auszeichnung für engagierten Harburger: Andreas Raguse erhält den Portugaleser in Gold

Harburg - Seit 1956 werden Portugaleser in Gold als Ehrenmedaille der Hansestadt Hamburg zum Beispiel für besonderes ehrenamtliches Engagement oder an ausländische Staatsgäste verliehen. Aber auch Beamte und Mitarbeiter im Öffentlichen Dienst in Hamburg erhalten nach 40 Jahren Dienstzeit diese hochwertige Auszeichnung.

Große Freude herrscht derzeit bei Andreas und Luiza Raguse, die sich beide seit vielen Jahren für den Verein „Yes, we Swim“ ehrenamtlich engagieren und bereits vielen Kindern – oft aus Familien die Geflüchtet sind und in Harburg eine neue Heimat fanden – das Schwimmen beigebracht haben.

Der Grund: Der 56-jährige Andreas Raguse feierte jetzt sein 40-jähriges Dienstjubiläum als Forstwirt bei der Freien und Hansestadt Hamburg. Dafür bekam der gebürtige Harburger jetzt den Portugaleser in Gold und eine Anerkennungs-Urkunde, unterschrieben von Bürgermeister Peter Tschentscher.

Seit seinem ersten Tag im Team hat er sich als engagierter Teamplayer erwiesen und ist ein wichtiger Bestandteil des Forst-Teams im Süden Hamburgs geworden. Aus Kollegen sind im Laufe der Jahre Freunde geworden, die gemeinsam viele Herausforderungen gemeistert und Erfolge gefeiert haben.

„Andreas Raguse ist nicht nur ein erfahrener Forstwirt, sondern auch ein geschätzter Freund und Kollege, der mit seinem Engagement und seiner Professionalität das Team inspiriert. Wir gratulieren ihm herzlich zu diesem beeindruckenden Arbeitsjubiläum und freuen uns auf viele weitere erfolgreiche Jahre zusammen“, sagte Arne Schulz, Förster und Revier-Leiter Eißendorf in Vertretung für Gido Hollmichel.

Und Hans Kiefer, Ausbilder und Forstwirtschafts Meister ergänzt: „Eine außerordentliche Leistung und Anerkennung für Andreas. 40 Jahr im Holz - das ist nicht selbstverständlich!“

„Diese Medaille nehme ich stellvertretend an, für meine Kollegen, die den harten Beruf des Forstwirts nachgehen“, kommentierte Andreas Raguse, der zudem ehrenamtlich als Lektor in der katholischen Gemeinde Harburg tätig ist, die Auszeichnung.