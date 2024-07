Featured

Merle Wilkens Jahrgangsbeste: Gemeinde Seevetal übernimmt Bachelor-Studentin

Hittfeld - Große Freude im Seevetaler Rathaus: Merle Wilkens (22) hat als Jahrgangsbeste ihr duales Verwaltungsstudium in Hannover an der Kommunalen Hochschule für Verwaltung in Niedersachsen abgeschlossen.

Niedersachsenweit erzielte sie unter rund 450 weiteren Studierenden in ihrer Fachrichtung mit großartigen 13,45 von 15 möglichen Punkten das beste Ergebnis. Die junge Bachelor-Absolventin wurde in eine unbefristete Beschäftigung übernommen und verstärkt ab sofort das Team der Ordnungsabteilung im Seevetaler Rathaus.

Seevetals Bürgermeistern Emily Weede beglückwünschte Merle Wilkens zum bestandenen Studium: "Ich gratuliere Merle Wilkens zu dieser herausragenden Leistung. Wir sind stolz darauf, dass Merle Wilkens auch nach ihrem Studium im Seevetaler Rathaus bleibt."

Und Merle Wilkens betont: "Ich freue mich riesig darauf, meine erworbenen Kenntnisse nun bei meiner neuen Tätigkeit im Ordnungsamt einsetzen zu können." Während ihres dreijährigen dualen Studiums hat sie bereits verschiedene Abteilungen in der Seevetaler Gemeindeverwaltung kennengelernt.