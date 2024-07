Featured

Neuer Präsident im Harburger Rotary-Club: Udo Stein folgt auf Torsten Schümann

Heimfeld – Der Rotary-Club Hamburg-Harburg hat seit Donnerstagabend einen neuen Präsidenten: Udo Stein übernahm das Amt beim Clubabend von seinem Vorgänger Torsten Schümann. Der 59-jährige Inhaber des Architekturbüros "Stein Plan und Werk" in Harburg wird nun ein Jahr lang die Geschicke des 1951 gegründeten Clubs leiten.

Die Übergabe des Präsidentenamtes, inklusive Präsidentenhammer samt dazugehörender Glocke zum Leiten der Sitzungen, erfolgte traditionell bei einem gemeinsamen Essen der Mitglieder und ihrer Partner im festlichen Rahmen im Heimfelder Privathotel Lindtner.

Als letzte Amtshandlung als Präsident begrüßte Torsten Schümann ein neues Mitglied im Harburger Rotary Club: Sabine Tietz, Geschäftsführerin des Garten von Ehren an der Maldfeldstraße, bekam von Schümann und seinem Clubkollegen Heinz Lüers die Insignien der Clubmitgliedschaft überreicht.

Präsidenten-Nachfolger Udo Stein gehört den Harburger Rotariern seit 19 Jahren an. Es ist seine erste Amtszeit als Präsident. „Es ist mir eine Ehre, den Club für ein Jahr zu führen“, sagte er bei der feierlichen Amtseinführung. Udo Stein ist kein unbekannter in Harburg: Seit 28 Jahren ist er Mitglied im Wirtschaftsverein für den Hamburger Süden. Davon gehörte er 24 Jahre dem Vorstand des Vereins an.

In seiner Antrittsrede verglich Udo Stein – mit einem Augenzwinkern - die Aufgaben des Präsidentenamtes in seinem Club mit denen eines Dompteurs im Zirkus: „55 Alphatiere sind vom Präsidenten unter einem Hut zu bringen. Trotz aller augenscheinlichen Zähmung und Routine bleiben Wildtiere (Rotarier) in ihrem Verhalten unberechenbar.“ cb