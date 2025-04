Featured

Recycling von E-Auto Batterien: Dr. Tannaz Naseri forscht jetzt an der TUHH

Harburg - Immer mehr Elektroautos fahren auf Deutschlands Straßen – über 380.000 Neuzulassungen gab es laut dem Statistikportal „Statista“ allein im Jahr 2024. Mit der steigenden Nachfrage wird auch das Recycling der in den Wagen verbauten Batterien immer wichtiger. Hier setzt die Forschung von Dr. Tannaz Naseri an, die seit März 2025 als Stipendiatin der Alexander von Humboldt-Stiftung an der Technischen Universität Hamburg tätig ist.

Die Stipendiatin hat bereits im Rahmen ihrer Promotion einen Forschungsaufenthalt an der TU Hamburg absolviert und wichtige Ergebnisse zum Bioleaching von Magnesium aus Altbatterien erarbeitet. Im Jahr 2022 wurden die Ergebnisse für gemeinsame Publikationen und Dr. Naseris Promotion an ihrer Heimatuniversität, der Tarbiat Modares University in Tehran, Iran, zum Thema „Rückgewinnung von kritischen Metallen aus verbrauchten Batterien“ genutzt.

„Dr. Naseri verstärkt unser Institut in dem Bereich des Recyclings von Kritischen Rohstoffen (CRM) und wird wichtige Impulse für die Kreislaufführung der neuen Generation von Lithiumbatterien setzten“, freut sich auch Prof. Kerstin Kuchta, Leiterin des Institute of Circular Resource Engineering and Management und Gastgeberin für das Humboldt-Stipendium. „Der steigende globale Wettbewerb um Rohstoffe verlangt kurzfristig deren nachhaltigen Einsatz und die Realisierung der Circular Economy. Hier verspricht die Nutzung von Deep Eutectic Solvents einen relevanten Beitrag zu leisten.“ Naseri wird insgesamt für zwei Jahre in Hamburg forschen.