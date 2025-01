Featured

AfD mietet Friedrich-Ebert-Halle für Tino Chrupalla und Beatrix von Storch an

Heimfeld - Großen Andrang erwartet die AfD offenbar für Wahlkampfauftritte von Tino Chrupalla, Parteivorsitzender der AfD, und Beatrix von Storch, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Partei im Bundestag. Chrupalla kommt am 26. Januar. Von Storch wird im Februar nach Heimfeld kommen. Für ihre Auftritte wurde die Friedrich-Ebert-Halle angemietet. Sie bietet über 1.000 Menschen Platz.

Schon 2015 und 2017 hatte die AfD vergleichbare Veranstaltungen in der Friedrich-Ebert-Halle durchgeführt. 2017 machte die Partei dort ihre Auftaktveranstaltung zum Bundestagswahlkampf in Hamburg mit dem damaligen Spitzenkandidat Alexander Gauland. Damals hatte es eine Demonstration gegen die AfD-Veranstaltung gegeben. 260 Teilnehmer kamen. Es blieb friedlich. 2015 hatte es vereinzelt kleinere Störungen gegeben. Beide Veranstaltungen der AfD waren damals gut besucht gewesen.

Die Polizei bereitet sich auf beide Termine vor. Es werden Gegendemonstrationen erwartet. Eine realistische Lageeinschätzung gibt es bislang nicht. Nicht in Verbindung mit den beiden geplanten Veranstaltungen in der Friedrich-Ebert-Halle wird ein Farbanschlag auf das Büro der AfD am Gebäude am Harburger Wochenmarkt gebracht. Dort waren in der Nacht zum Mittwoch Farbbeutel gegen die Fassade geschleudert worden. zv