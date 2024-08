Featured

Christian Queckenstedt ist neuer stellvertretender Bezirksamtsleiter in Harburg

Harburg - Christian Queckenstedt heißt der neue stellvertretende Bezirksamtsleiter und Dezernet für Steuerung und Service im Bezirksamt Harburg. Er folgt auf Dierk Trispel, der in den in den kommenden Monaten in den Ruhestand geht. Bis dahin hat das Dezernat eine Doppelspitze.

Der 43-jährige Queckenstedt ist Volkswirt und Vater von drei Kindern. Er ist seit 2017 im Bezirksamt Harburg als Leiter für die Ressourcensteuerung zuständig. Davor hat er mehrere Jahre in der Finanzbehörde gearbeitet.

Sein Dezernat umfasst die Fachämter Ressourcensteuerung, Personalservice, Interner Service und Rechtsamt. Die Aufgaben liegen damit vorwiegend in der Organisation und Steuerung des Dienstbetriebes des Bezirksamtes. Neben der Leitung des Dezernats Steuerung und Service wird der 43-Jährige auch die Funktion der stellvertretenden Bezirksamtsleitung sowie die Leitung des Dezernats Bürgerservice übernehmen.

Kritik aus gibt es an dem Auswahlverfahren aus der Bezirksversammlung. "Bislang haben wurden die neuen Dezernenten vor der endgültigen Auswahl in den Faktionen vorgestellt. Diesmal lief alles eher hinter verschlossenen Türen ab", sagt ein Abgeordneter. An der Person Queckenstedt selbst gibt es keine Kritik. zv