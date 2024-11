Featured

Grünkohlessen der CDU: Bliefernicht moniert politischen Stillstand in Harburg

Rönneburg - Es ist so ein bisschen wie am politischen Aschermittwoch, wenn Rainer Bliefernicht zum Grünkohlessen der CDU in die Gaststätte Rönneburger Park ruft. So ließ er auch nicht die Gelegenheit aus, die neusten politischen Entwicklungen in Harburg zu kommentieren. Sein Fazit: Stillstand.

"Die Harburger SPD ist zerstritten. sie hat 15 Abgeordnete, die sich in zwei Lager zerlegt haben", so Bliefernicht. Deshalb geben es noch keine Koalition. Bliefernicht: "Zurzeit verhandeln die SPD mit den Grünen und den Linken. Aber ohne die abtrünnigen fünf SPDler reicht es immer noch nicht."

Dabei habe Harburg es dringend nötig eine funktionierende Koalition zu haben. Bliefernicht sieht viele Probleme die gelöst werden müssen. Dazu gehört der leerstehende Karstadt-Komplex. "Dafür muss eine tragfähige Lösung her. Wir können nicht acht Jahre warten und uns mit Flohmärkten oder kulturellen Projekten beschäftigen", meint Bliefernicht. Dass das Harburger Museum, übrigens hoch subventioniert, dort 600 Quadratmeter bespielen wird, sieht er als Notlösung. Das Gebäude hat eine Fläche von mehr als 30.000 Quadratmeter.

"An die laufenden Kosten wie Strom, Heizung, baulicher Unterhalt, die in dieser Zeit in die Millionen gehen, mag ich gar nicht denken", so Bliefernicht. Er kann sich nur mit einem echten finanzstarken Ankermieter eine sinnvolle Zwischennutzung vorstellen. Der muss aber noch gefunden werden.

Weitere Themen: die Verkehrsprobleme, der unzuverlässige Nahverkehr, insbesondere die S-Bahn. Der Bau von zu wenig Wohnungen, woran nach Ansicht von Bliefernicht auch die Verwaltung eine Mitschuld hat, oder die Abwanderung von Firmen.

Als Gastredner war der Europaabgeordnete und ehemalige Ministerpräsident in Niedersachsen, David McAllister,zum Grünkohlessen gekommen, der über die Arbeit und Herausforderungen des Europaparlamentes sprach. zv