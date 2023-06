Klausurtagung der CDU: Opposition läuft sich für die Bezirkswahl 2024 warm

Harburg - Die CDU-Fraktion läuft sich für die im kommenden Jahr stattfindenden Bezirkswahlen warm. Dabei schießt sie sich offenbar auf Bezirksamtsleiterin Sophie Fredenhagen ein und spart nicht mit Kritik an der Harburger Verwaltung.

Die Munition hat sich die CDU auf ihrer Klausurtagung in Wittenberge geholt, die unter Leitung von Fraktionschef Ralf-Dieter Fischer stattfand. "Mit großem Interesse ist bei einem Vortrag des dortigen Bürgermeisters zur Kenntnis genommen worden, dass die außerordentlich dynamische und positive Entwicklung der Stadt an der Elbe von dem unkomplizierten Einsatz der dortigen Verwaltung profitiert", heißt es von der CDU.

Das wäre in Harburg anders. Während man hier erst nach Gründen suche, warum ein Projekt nicht umzusetzen sei, würde sich die Verwaltung in Wittenberge "sich kreativ darüber Gedanken machen, wie etwas umgesetzt werden kann".

Und weiter: "Am Ende dieses Referats herrschte der Eindruck vor, dass wir eine dynamische Führung der Verwaltung in allen Fachbereichen auch in Harburg dringend benötigen."

Genau wie in Wittenberge will man, falls man nach der nächsten Bezirkswahl in die entsprechende Position kommt, auch hier die Verwaltung ausrichten. Dafür, so die Einschätzung der CDU, brauche man vor allem eine entsprechende Führungsspitze. Mit einer Bezirksamtsleiterin Sophie Fredenhagen, so hieß es aus der CDU, könne man sich das nicht vorstellen. zv