Neuer Bezirksamtsleiter: Das sind die beiden Kandidaten

Harburg - Vermutlich am 1. Juli wird in der Harburger Bezirksversammlung über einen neuen Bezirksamtleiter abgestimmt. Ursprünglich hatten sich 18 Kandidaten um den Posten beworben. Nach einer ersten Auswahl blieben zwei Kandidaten.

Beide sind in Harburg Nobody's, also weitgehend unbekannt. Sie kommen nicht aus dem Bezirk Harburg, sondern leben im Norden Hamburgs.

da ist zum ein Julian Georg. Er ist in der freien Wirtschaft, hat aber in den Augen viele Bezirksabgeordnete, bei denen er sich vorstellte, zwei Fehler. Zum einen besitzt er das Parteibuch der linken. Zum ,anderen,hieß es, besitze er nicht die Ausstrahlung eines väterlichen Bürgermeisters, weil er sehr jung und er ein Manager-Typ sei.

Sieben Fraktions Lohse, Bezirksabgeordnete, zwei von der FDP, fünf aus der Fraktion der SPD ausgeschlossene Mitglieder, hatten sich bereits für den Gegenkandidaten ausgesprochen.

Es handelt sich um Christian Carstensen. Er besitzt das SPD Partei Buch und arbeitet in Hamburg in einer Fachbehörde. Ihm werden gute Kontakte bis in die Spitze der SPD nachgesagt. Der 52-jährige ist gelernter Bankkaufmann und war auch mehrere Jahre Abgeordneter im Deutschen Bundestag.

Wie aus sein Gegenkandidat hat er Erfahrung in der Kommunalpolitik. Carstensen gelten die Stimmen der SPD Fraktion als sicher Auch innerhalb der CDU tendiert man zu dem Kandidaten.

Ob es am 1. Juli in der Bezirksversammlung zu einer Kampfabstimmung zwischen den beiden Kandidaten kommen wird, ist ungewiss. Georg, zu glauben Insider, könnte, wenn er die Drohne Niederlage kommen sieht, seine Kandidatur zurückziehen.