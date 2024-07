Featured

Äste drohten abzubrechen: Stader Straße war in Heimfeld eingeengt

Heimfeld - Stau auf der Stader Straße. Am Montagnachmittag rückte die Feuerwehr an. An Bäumen zwischen dem Eißendorfer Pferdeweg und der Zufahrt zu Meyers Park drohten große Äste abzubrechen.

Deshalb kam die Drehleiter zum Einsatz. Aus dem Korb wurden die Äste abgesägt.

Für die Arbeiten mussten zwei Fahrstreifen gesperrt werden. Die Polizei leitete den Verkehr einspurig je Richtung an der Einsatzstelle vorbei. In beide Fahrtrichtungen kam es zu Staus. zv