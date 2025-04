Featured

„Wilde Sau“ auf der A7: 41-jähriger nötigt und gefährdet andere Autofahrer

Fleestedt – „Wilde Sau auf der A7“: Ein 41-jähriger Autofahrer ist am Sonntag von der Polizei auf der A7 bei Fleestedt aus dem Verkehr gezogen worden. In der Zeit zwischen 14.30 und 15 Uhr, war der Mann Mann mit einem weißen VW Caddy auf der A7 in Fahrtrichtung Norden unterwegs.

Zu dieser Zeit erreichten die Polizei mehrere Notrufe, wonach der Fahrer mehrfach andere Verkehrsteilnehmende durch Rechtsüberholen, Einscheren und Ausbremsen genötigt und gefährdet hatte.

Die Fahrmanöver ereigneten sich zwischen den Anschlussstellen Egestorf und dem Maschener Kreuz. An der Anschlussstelle Fleestedt stoppte und kontrollierte die Polizei den 41-Jährigen schließlich.

Dem Mann wird mehrfache Gefährdung des Straßenverkehrs vorgeworfen weswegen die Beamten seinen Führerschein vor Ort beschlagnahmten.

Zeugen, denen die Fahrmanöver des weißen VW Caddy mit slowenischen Kennzeichen aufgefallen sind, oder die selbst durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04171 796200 beim Autobahnpolizeikommissariat Winsen zu melden.