Featured

120 Polizisten führen Razzia im Phoenix-Viertel durch

Harburg - Erneute Razzia im Phoenix-Viertel. 129 Beamte von Polizei, Bezirksamt, Lebensmittelaufsicht und Finanzamt waren unterwegs, um acht Kneipen und "Kulturvereine" zu überprüfen. Auch eine Kneipe am Reeseberg wurde durchsucht.

Das Ergebnis: Ein "Kulturverein" wurde geschlossen. Beamte stellten zwei illegal zum Glücksspiel genutzte Automaten sicher. Es gab elf Anzeigen, unter anderem wegen illegalen Aufenthalts oder Drogenhandel.

In der Nöldekestraße wurde zudem in einem Anbau der Kneipe am Reeseberg eine illegale Wohnnutzung festgestellt. Eine weitere Nutzung wurde durch das Bezirksamt untersagt.

Die Razzia ist Teil des Konzeptes gegen die Gewalt und zahlreichen Verstöße in den Länden an und um die Wilstorfer Straße. Dabei geht es nicht nur darum, Verstöße festzustellen. Die Polizei erhofft sich durch die Kontrollen ein Bild davon, wer sich in der Gegend aufhält. Mittlerweile kristallisiert sich heraus, dass es längst nicht nur Harburger sind, sondern oft "windige Gestalten" aus ganz Hamburg.