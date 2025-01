Featured

15-Jährige schwanger: Zwei Familien gehen in Unterkunft aufeinander los

Neuenfelde - Bei einer Massenschlägerei in der Flüchtlingsunterkunft am Neuenfelder Fährdeich sind am Donnerstagabend fünf Menschen verletzt worden. Die Polizei war mit einem größeren Aufgebot vor Ort.

Die Schwangerschaft eines erst 15 Jahre alten Mädchens durch einen 18-Jährigen soll den Streit zwischen zwei Familien, die aus dem Kosovo und aus Bosnien stammen, ausglöst haben. Beide Familien waren zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung dort untergebracht.

Bei der Auseinandersetzung ging es hart zur Sache. Fünf Personen erlitten leichte Schnittverletzungen, Prellungen oder Hautabschürfungen. Um die Situation unter Kontrolle zu bringen, waren 30 Streifenwagenbesatzungen, darunter Hundeführer und ein Einsatzkräfte aus Niedersachsen, Richtung Unterkunft ausgerückt.

Die Polizei konnte die Kontrahenten trennen. Eine Familie wurde inzwischen in eine andere Unterkunft verlegt. zv