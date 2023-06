15-Jähriger liefert sich wilde Verfolgungsfahrt mit Zoll und Polizei

Harburg - Ein 15-Jähriger hat sich in Harburg eine Verfolgungsjagd mit Zoll und Polizei geliefert. Zöllnern war am Samstagabend in der Stade Straße der Wagen einer Carsharing-Firma aufgefallen. Der Fahrer und seine beiden Mitfahrer wirkten auffallend jung.

Als die Beamten den VW Polo anhalten wollten, gab der Fahrer Gas. Es begann eine halsbrecherische Flucht. Höhe Schlachthofbrücke rammte der 15-Jährige einen Radfahrer von der Straße. Der 49-Jährige stürzte und wurde so schwer verletzt, dass er stationär im Krankenhaus aufgenommen werden musste. Lebensgefahr besteht für den Mann nicht.

In der Hannoverschen Straße fuhr der 15-Jährige in den Gegenverkehr. Dabei kam es zur Kollision mit einem Taxi. Dessen Fahrer blieb zwar unverletzt. Sein Wagen wurde aber, wie der Polo, schwer demoliert. Der 15-Jährige und seine beiden gleichaltrigen Mitfahrer sprangen gleich nach dem Zusammenstoß aus dem Fahrzeug und versuchten wegzulaufen. Polizisten holten sie ein. Der 15-Jährige, der nach Erkenntnissen der Polizei den Polo gefahren hatte, wurde festgenommen. Seine beiden minderjährigen Mitfahrer, von denen einer bei der Kollision eine leichte Verletzung erlitten hatte, nahm die Polizei in Gewahrsam.

Den Polo stellte die Polizei sicher. Jetzt muss geklärt werden, wie es sein konnte, dass die Jugendlichen den Wagen nutzen konnten. Die 15-Jährigen wurde von Erziehungsberechtigten bei der Polizei abgeholt. Den Fahrer, auf den jetzt einige Forderungen zukommen dürften, nahm dessen Vater in Empfang. zv