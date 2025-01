Featured

18-Jähriger missbraucht zwei Mädchen - eine springt in Todesangst aus Hochhaus

Wilhelmsburg - Polizisten haben einen 18 Jahre alten Libanesen festgenommen, der an einem Tag zwei Mädchen missbraucht hat. Eines der Opfer, eine 18-Jährige sprang dabei in Todesangst aus einem Hochhaus an der Korallusstraße. Das zweiten Opfer ist eine 14-Jährige.

Bei Snapchat hatte Hamsa M. die Mädchen kennengelernt und sich mit ihnen verabredet. Zuerst traf er sich mit der 18-Jährigen am Sonnabend kurz nach Mitternacht. Er führte die junge Frau in die neunte Etage eines Hochhauses an der Korallusstraße. Dort drohte er sie umzubringen und verging sich an ihr. Die Tat selbst filmte er mit seinem Handy.

Auch nach dem Missbrauch drohte der Libanese die Frau zu töten. Die flüchtete in Todesangst die Treppen hinunter und sprang irgendwann über eine Brüstung in die Tiefe. Dort wurde sie wimmernd am Boden von einer Passantin entdeckt.

Die 18-Jährige kam ins Krankenhaus. Sie hat durch den Sturz mehrere Knochenbrüche erlitten. Lebensgefahr besteht für sie nicht.

Am Samstagnachmittag lockte der 18-Jährige die 14-Jährige in dasselbe Hochhaus. Er bedrohte sie mit einer Schusswaffe und zeigte ihr das Video des Missbrauchs auf seinem Handy. Dann verging er sich auch an ihr. Vor seiner Flucht raubte er noch der 14-Jährigen deren Handy.

Passanten, auf die die 14-Jährige stieß, riefen die Polizei. Eine Fahndung nach Hamsa M. blieb zunächst erfolglos. Dennoch konnten ihn Ermittler der Abteilung Sexualdelikte lokalisieren. Der 18-Jährige wohnt in derselben Straße ein paar Häuserblocks vom Tatort entfernt. Dort wurde er am Sonntag festgenommen. In seiner Wohnung stellten Beamte eine Schusswaffe, sein Handy und auch ein Tablet sicher. Auch das geraubte Handy wurde gefunden.

Gegen Hamsa M. wurde Haftbefehl beantragt. Jetzt wird geprüft, ob der 18-Jährige für weitere Sexualdelikte verantwortlich ist. zv