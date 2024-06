Featured

Schlangenlinien und Unfall: Zwei Frauen mit 2,78 und 3,3 Promille am Steuer geschnappt

Hanstedt – In Schlangenlinien durch den Landkreis: Am Samstagvormittag wurde durch aufmerksame Verkehrsteilnehmer ein in Schlangenlinien fahrender Pkw gemeldet, welcher von Nindorf in Richtung Asendorf unterwegs war.

Durch die gefährliche Fahrweise geriet die 55-jährige Autofahrerin aus dem Heidekreis immer wieder auf die Gegenfahrbahn, so dass entgegenkommende Fahrzeuge ausweichen mussten. Kurz hinter Hanstedt konnte das Fahrzeug durch einen Verkehrsteilnehmer angehalten werden.

Im weiteren Verlauf konnten hinzugerufene Polizeibeamte eine erhebliche Alkoholisierung von 2,78 Promille bei der Fahrerin feststellen. Neben einer Blutprobe wurde auch der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Am Samstagabend, gegen 20.30 Uhr, kam es in der Horster Landstraße zu einem Verkehrsunfall: Eine 47-Jährige Lüneburgerin stieß hierbei mit ihrem Volkswagen gegen einen Poller und einen geparkten Skoda. Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten eine Alkoholbeeinflussung von über 3,3 Promille feststellen.

Der Führerschein war ihr bereits zuvor aufgrund einer Trunkenheitsfahrt entzogen worden. Eine Blutprobe wurde entnommen und Strafverfahren eingeleitet.