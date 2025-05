Featured

3,41 Promille am Bahnhof Harburg: Bundespolizei nimmt hilflosen Mann in Gewahrsam

Harburg – Am Bahnhof Harburg hat die Bundespolizei einen hilflosen Mann in Schutzgewahrsam genommen. Der Mann war mit 3,41 Promille Alkohol im Blut am Bahnhof unterwegs.

Am Freitag gegen 17.35 Uhr entdeckte eine Präsenzstreife der Bundespolizeiinspektion Hamburg einen offensichtlich hilflosen Mann, der im Bahnhof Harburg auf einer Wartebank am Bahnsteig 2 lag.

Nur sehr schwer ließ sich der offensichtlich stark alkoholisierte Mann wecken. Der ukrainische Staatsangehörige konnte nicht mehr mit dem Streifenteam kommunizieren und war zeitlich sowie örtlich völlig orientierungslos.

„Der Mann war so betrunken, dass er nicht mehr "wegefähig" war. Er konnte sich kaum noch auf den Beinen halten und wurde von Bundespolizisten gestützt zum Bundespolizeirevier im Bahnhof verbracht“, sagte Pressesprecher Rüdiger Carstens.

Nach Ankunft auf der Wache ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 3,41 Promille. Ein angeforderter Arzt stellte anschließend die Gewahrsamsfähigkeit der im Vollrausch befindlichen Person fest. Im weiteren Verlauf bekam der 43-Jährige in einer Gewahrsamszelle im Bundespolizeirevier ausreichend Gelegenheit zur Ausnüchterung und wurde später "wegefähig" wieder entlassen.