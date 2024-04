A261-Parkplatz Rosengarten-West: Gefahrgut-Einsatz für die Feuerwehr

Rosengarten – Gefahrgut-Einsatz für mehrere Feuerwehren im Landkreis Harburg: Am Mittwochmorgen wurden die Retter auf die A261 zum Parkplatz Rosengarten West alarmiert.

Dort hatte um 7.40 Uhr ein Tanklastzugfahrer beim Einparken in eine Parkbucht, den Abstand zu einem auf dem Fahrweg des Parkplatzes stehenden defekten Sattelauflieger falsch eingeschätzt. Es kam zum Aufprall des Tankaufliegers mit der hinteren Kante des defekten LKW. Dadurch wurde der Tank eingedrückt und ein Loch in die Hülle gerissen.

Es traten größerer Mengen Kraftstoff aus der vorderen Kammer aus und flossen in die Regenwasserkanalisation. Der am defekten LKW arbeitende Servicemonteur schaltete schnell und drücken einen Lappen und einen Hammerstiel in die Öffnung. Dadurch konnte ein weiters massives Austreten des Gefahrstoffes verhindert werden.

Nachdem Eintreffen der ersten Kräfte wurde, sofort der Brandschutz sichergestellt, weiter austretende Kraftstoff aufgefangen, großflächig Bindemittel ausgebracht und die Sieleinläufe gesichert. Die am Fahrzeug angebrachte Warntafel wies auf Benzin hin, jedoch war die leckgeschlagene Kammer zum Glück nur mit Diesel befüllt. Mittlerweile waren auch Mitarbeiter vom verursachenden Unternehmen an der Einsatzstelle angekommen, und unterstützen die Arbeiten.

Durch die Werkfeuerwehr des Rangierbahnhofs Maschen wurde das Loch von einem Trupp unter Schutzkleidung verschlossen. Die abgefangenen Kraftstoffe wurden durch ein Fachunternehmen abgesaugt. Nach gut vier Stunden konnten die Kräfte wieder in ihre Stützpunkte einrücken. (cb)