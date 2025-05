Featured

Alkohol und Drogen im Spiel: Syrer klaut zwei Autos und baut zwei Unfalle

Harburg – So etwas erlebt auch die Polizei nicht jeden Tag: Ein 26-jähriger Syrer wurde nach zweifachen Autodiebstahl und zwei Unfällen von den Beamten in Harburg festgenommen.

Zunächst hat der Mann in der Nacht zu Mittwoch in der Haakestraße mehrere Nummernschilder von parkenden Autos abmontiert. Damit ging er zu einem Gebrauchtwagenhandel und schlug die Scheibe von einem VW Passat ein. Die Nummernschilder montierte er an dem Fahrzeug, dann fuhr er los.

Allerdings kam er nicht weit: Auf der Stader Straße fuhr er in einen geparkten Mercedes. Der Mann flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle und suchte erneut den Gebrauchtwagenhändler auf. Dort stahl er nun eine Mercedes A-Klasse und fuhr damit zur Stader Straße, wo er die Nummernschilder vom Passat an den Mercedes montierte.

Mittlerweile wurde eine vorbeifahrende Polizeistreife auf den Mann aufmerksam. Der Syrer flüchtete mit der A-Klasse vor der Polizei und kollidierte an der Seehafenbrücke mit einem Pfeiler. Die Flucht war beendet und der Mann wurde mit zur Wache genommen.

Dort wurde festgestellt, dass der Mann unter Drogen und Alkohol-Einfluss stand. Er wurde erkennungsdienstlich behandelt und wurde mangels Haftgründen wieder entlassen.