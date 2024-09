Featured

An der Moorstraße zur Mittagszeit: Kehrmaschine rammt Dönerladen

Harburg - Großes Malheur an der Moorstraße Höhe Seeveplatz. Dort hatte am Dienstagmittag die Fahrerin einer Kehrmaschine offenbar nur einen Augenblick ihr Fahrzeug aus den Augen gelassen - schon machte es sich selbstständig. Die Kehrmaschine rollte in die Glasscheibe eines Dönerladens und verkeilte sich an einem der Tische..

Glück im Unglück: es blieb beim Glasbruch. Menschen wurden nicht verletzt. Polizei und Feuerwehr rückten an und sicherten die Unfallstelle. zv