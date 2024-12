Featured

Auch an diesem Wochenende: Mehrere Einbrüche im Landkreis Harburg

Landkreis - Erneut ist es im Landkreis Harburg am Wochenende zu mehreren Einbrüchen gekommen. Am Schierhorner Weg in Jesteburg hebelten Einbrecher ein Fenster zu einem Wohnhaus auf. Als sie gestört wurden, flüchteten sie, um dann am Ilksbergring einzubrechen. Dort durchwühlten sie alle Räume. Was gestohlen wurde, wurde zunächst nicht bekannt.

In Bendestorf zerschlugen Einbrecher am Itzenbütteler Mühlenweg die Scheibe zu einem Haus. Daraufhin löste die Alarmanlage aus. Die Täter flüchteten, ohe in das Gebäude einzudringen.

An der Heimgartenstraße in Buchholz drangen Einbrecher über die Terrassentür in ein Wohnhaus ein. Alle Räume wurden durchsucht. Dann flohen die Täter mit Beute.

Auf seinem Handy konnte ein Mann beobachten, wie ein Einbrecher sich an seinem Haus in Drestedt zu schaffen machte. Er informierte einen Familienmitglied. Als der Einbrecher bemerkte, dass er entdeckt worden war, flüchtete er. Der Mann entkam. dl