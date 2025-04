Featured

Balkon sackte beim Grillen ab: Feuerwehr sperrte Innenhof

Wilstorf - Erst wurde gegrillt. Dann knackte es. Am Reeseberg ist an einem viergeschossigen Wohnhaus in der Nacht zum Ostersonntag einer der augeständerten Balkone leicht abgesackt.

Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in die Wohnung zurückziehen. Einsatzkräfte der Feuerwehr begutachteten die Schadensstelle. Sie sperrten den gesamten Innenhof ab und erließ ein Betretungsverbot für die Balkone.

Weitere Arbeiten führte die Feuerwehr nicht durch. Die Einsatzstelle wurde dem Eigentümer der Wohnanlage übergeben. Er muss sich jetzt um die Beseitigung des Schadens kümmern. zv