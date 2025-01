Featured

Bäume auf Häuser: Stürmisches Wetter sorgt für Feuerwehreinsätze

Eißendorf - Das stürmische Wetter hat am Neujahrstag fü einige Einsätze der Feuerwehr in Harburg Stadt & Land gesorgt. Am Ehestorfer Weg entwurzelte der Sturm gleich zwei Buchen. Eine stürzte auf ein Wohnhaus und richtete Schäden an. Die Feuerwehr begutachtete die Unglücksstelle, die an einem Privatweg liegt. Dann rückte sie ab. Der Eigentümer muss sich um die Bergung des Baumes kümmern.

Nachbarn berichten, dass erst vor einem halben Jahr ein Sachverständiger die Bäume begutachtet und sie für standfest gehalten hatte.

Der Einsatz am Ehestorfer Weg war einer von mehreren Sturmeinsätzen, die die Feuerwehr im Bezirk Harburg abarbeiten musste. Auch im Landkreis Harburg gab es mehrere Einsätze. So stürzte in Sprötze an der Sprötzer Bahnhofstraße ebenfalls eine Buche auf ein Wohnhaus. Auch sie war vom starken Wind entwurzelt worden. Sowohl am Ehestorfer Weg, wie auch in Sprötze wurde niemand verletzt. zv