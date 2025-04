Featured

Baum stürzte auf zwei auf Pendlerparkplatz abgestellte Fahrzeuge

Hittfeld - Stürmisches Wetter hat am Sonnabend am Pendlerparkplatz an der Autobahnanschlussstelle Hittfeld einen Baum umstürzen lassen. Der traf einen dort abgestellten VW Beatle und touchierte einen Mercedes Vito. Menschen waren nicht in den Fahrzeugen.

Die alarmierte Feuerwehr zersägte den Baum in handliche Teile und beseitigte ihn so. Der Schaden an den Fahrzeugen wird von der Polizei auf rund 10.000 Euro geschätzt. zv