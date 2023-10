Behinderungen: Ernst-Bergeest-Weg wird wieder zur Einbahnstraße

Marmstorf – Am kommenden Sonntag, 28. August, kommt es erneut zu Behinderungen im Ernst-Bergeest-Weg in Marmstorf. Dieses Mal wird der Abschnitt zwischen Binnenfeld und Haanbalken von 10 bis 18 Uhr zur Einbahnstraße. In diesem Bereich werden mehrere Beleuchtungsmasten ausgetauscht, teilte die Polizei mit.

Zur Durchführung der Arbeiten wird der Ernst-Bergeest-Weg zwischen Binnenfeld und Haanbalken halbseitig gesperrt und in Fahrtrichtung Bremer Straße als Einbahnstraße eingerichtet.

Für den Verkehr in Richtung Marmstorfer Weg wird eine Umleitungsstrecke eingerichtet. Auch am Sonntag, wird ein weiterer Abschnitt der Verbindungsstraße halbseitig gesperrt. (cb)