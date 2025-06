Featured

Bei Regen zu schnell in die Kurve: 18-jähriger Mercedes-Fahrer überschlägt sich

Garstedt – Ein 18-jähriger Mercedes-Fahrer hat sich am Sonnabend mit seinem Mercedes auf der L212 in Garstedt überschlagen. Der junge Mann aus Seevetal befuhr nach Mitteilung der Polizei mit zwei Mitfahrern gegen 15.50 Uhr die Landstraße von Toppenstedt in Richtung Garstedt.

Hinter einer Bahnlinie überholte er vor einer Rechtskurve einen anderen Wagen. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor der Fahrer auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug.

Der weiße Mercedes flog aus der Kurve, überschlug sich, durchbrach einen Weidezaun und rollte anschließend eine Böschung hinab. Der Fahrzeugführer sowie seine beiden Mitfahrer im Alter von 19 und 16 Jahren wurden zum Glück nur leicht verletzt.

Am Zaun entstand geringer Sachschaden, beim Auto wurde jedoch ein Totalschaden festgestellt. Den jungen Fahrzeugführer erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie ein möglicher Entzug der Fahrerlaubnis.