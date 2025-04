Featured

Beim Zigarette anzünden Haare angesteckt: 72-Jährige in Klinik

Harburg - Schlimmes Unglück beim Anzünden einer Zigarette. Dabei setzte sich eine 72-Jährige in ihrer Wohnung an der Hastedtstraße die eigenen Haare in Brand. Der Kopf brannte lichterloh.

Ihr Sohn versuchte die Flammen mit den Händen zu löschen. Dabei zog er sich Verbrennungen zu, die ambulant im Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Seniorin wurde schlimmer verletzt. Sie erlitt Verbrennungen im Gesicht. sie kam unter Notarztbegleitung in eine Klinik.

Die angerückte Feuerwehr kam nicht zum Löscheinsatz. Die Wohnung wurde von den Einsatzkräften vor dem Abrücken belüftet. dl