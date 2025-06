Featured

Berauscht und ohne Führerschein: Strafverfahren nach gefährlicher Raserei

Buchholz – Ein 25-jähriger Cupra-Fahrer hat am Sonnabend zwischen Buchholz und Helmstorf für eine mehrfache Gefährdung des Straßenverkehrs gesorgt. Bei der wilden Fahrt stand er nach Mitteilung der Polizei zudem unter dem Einfluss von Alkohol/berauschender Mittel.

Gegen 16.45 Uhr wurde durch mehrere Verkehrsteilnehmer ein Pkw der Marke Cupra im Bereich Steinbecker Straße in Buchholz gemeldet, welcher mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und starken Schlangenlinien weiter über die Schützenstraße in Richtung Bendestorf fuhr.

Das Fahrzeug setzte seine Fahrt dann nach Bendestorf weiter über die L 213 nach Harmstorf bis Helmstorf fort. Auf dem gesamten Streckenverlauf kam es zu zahlreichen weiteren Meldungen zu der riskanten Fahrweise des Fahrzeugs. Der Pkw stoppte letztendlich in der Straße "In den Lühnen" in Helmstorf.

„Der Fahrzeugführer stand sichtlich unter dem Einfluss von Alkohol/berauschender Mittel und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis“, so die Polizei. Eine Blutprobe wurde entnommen.

Das Auto wies rundherum diverse, frische Unfallschäden auf. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Pkw bereits gegen 14.20 Uhr im Bereich Oldenburg einen Verkehrsunfall verursachte und sich dort unerlaubt vom Unfallort entfernte.

Den 25-jährigen Fahrzeugführer erwartet nun neben der Verkehrsunfallflucht, ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholes und wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Personen, die Hinweise zum Fahrverhalten, möglichen Unfällen oder Gefährdungssituationen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Buchholz unter 04181-285-0 zu melden.