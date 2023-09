Bewaffneter Überfall auf Kiosk in Heimfeld: Täter mit wenig Beute auf der Flucht

Heimfeld - Zeugenaufruf nach einem bewaffneten Überfall auf einen Kiosk am Alten Postweg in Heimfeld: In der vergangenen Nacht hat ein bislang unbekannter Täter einen Kiosk in Heimfeld überfallen. Das Raubdezernat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen des zuständigen Raubdezernats (LKA 184) betrat der Täter um 0.48 Uhr den Verkaufsraum und forderte, unter Vorhalt einer Schusswaffe, die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchtete der Räuber mit seiner Beute, einem geringen Geldbetrag, in unbekannte Richtung.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagen führten nicht zur vorläufigen Festnahme des Tatverdächtigen. Dieser kann wie folgt beschrieben werden:

Der Mann ist etwa 25 bis 30 Jahre alt und etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß. Es ist schlank und hatte eine „südländische“ Erscheinung, er sprach eine arabische Sprache, war schwarz gekleidet und mit einem Schal maskiert.

Zeugen, die Hinweise auf den Tatverdächtigen geben können oder sonstige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Überfall gemacht haben, werden gebeten sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040 4286 - 56789 oder einer Polizeidienststelle zu melden. cb