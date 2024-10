Featured

Bewaffneter Raubüberfall auf Juwelier in Tostedt: Täter auf der Flucht

Tostedt - In der Straße Unter den Linden kam es am Montag zu einem Raubüberfall auf einen Juwelier in der Straße Unter den Linden. Gegen 15.35 Uhr betrat ein maskierter Mann das Juweliergeschäft an der Ecke Himmelsweg. Er bedrohte die beiden anwesenden Mitarbeiterinnen mit einer Pistole und forderte die Herausgabe von Geld und Schmuck.

Die Mitarbeiterinnen legten dem Mann mehrere Schmuckstücke in seine mitgebrachte Einkaufstasche. Nach nur zwei Minuten verließ er die Filiale bereits wieder. Die Frauen blieben unverletzt. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

Sofort nach Eingang des Notrufes wurden mehrere Funkstreifenwagen zur Fahndung in den Nahbereich entsandt. Der Täter konnte jedoch entkommen. Die Polizei sicherte Spuren und wertet derzeit die Bilder der Überwachungskamera aus.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, circa 1,90 Meter groß und von schlanker Statur. Er hatte einen dunklen Dreitagebart und sprach akzentfrei Deutsch. Er war mit einer schwarzen Kapuzenjacke, schwarzem Basecap, einer blauen Jeans und schwarzen Sneakers bekleidet. Der Mann trug schwarze Handschuhe und hatte das Gesicht mit dem Jackenkragen maskiert.

Seine Beute transportierte der Täter in einer mitgebrachten Einkaufstasche aus Kunststoff. Es handelt sich um eine blaue Tasche der Firma "Smyths Toys Superstores". Der Firmenname ist großflächig rot-gelb auf den Seiten zu lesen. Die Tasche hat rote Textilhenkel.

Die Polizei sucht Zeugen, denen der Mann mit der Einkaufstasche kurz vor oder nach der Tat aufgefallen ist. Hinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst, Telefon 04181 2850.