Blitz schlug in Haus in Eckel ein: 70 Feuerwehrleute im Einsatz

Eckel - Nach einem Blitzschlag am Mittwochmorgen ist es am Timmerplatz zu einem Feuer im Dach eines Mehrfamilienhauses gekommen. Die Einsatzzentral der Feuerwehr schickte mehrere Wehren zum Brandort. Rund 70 Einsatzkräfte rückten an.

Beim Eintreffen der ersten Löschfahrzeuge schlugen noch Flammen aus dem Dach. Sie konnten schnell gelöscht werden. Der Einsatz dauerte dennoch rund zwei Stunden, weil das Feuer bereits in die Isolierung gelaufen war. So mussten mehrere Brandnester lokalisiert und gelöscht werden. Für die Arbeiten wurde eine Drehleiter eingesetzt, von der aus Teile des Daches aufgenommen wurden.

Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Elf Bewohner, die zum Zeitpunkt des Blitzeinschlags im Gebäude waren, hatten sich selbst in Sicherheit gebracht. Feuerwehrleute holten noch zwei Katzen aus dem Haus.

Durch das Feuer waren zwei Wohnungen zunächst unbewohnbar. Die Mieter, so hieß es, seien bei Nachbarn untergekommen. zv