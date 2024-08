Featured

Brandserie im Bereich Harburg: Auch am Freitag gingen Container in Flammen auf

Harburg - Es brannte wieder. Auch in der Nacht zum Freitag und am Freitagmittag musste die Feuerwehr ausrücken, um angezündete Container zu löschen. Kurz nach 23 Uhr stand ein Container an der Hohen Straße in Flammen. Die Fassade einer angrenzenden Halle wurde durch den Qualm und die Hitze geschwärzt.

Am Freitagmittag gegen 13:20 Uhr rückte ein Löschfahrzeug zur Maretstraße aus. Auch dort brannte ein Container voller Papier. Der Stahlbehälter wurde von der Feuerwehr geflutet.

In beiden Fällen geht die Polizei von Brandstiftung aus. Damit sind es mittlerweile 15 solcher Brände, die sei im Bereich Harburg gelöscht werden mussten. Neben Papier- und Müllcontainern wurde auch zwei abgemeldete Autos und ein alter Bauwagen angesteckt. Ob tatsächlich alle Taten auf das Konto eines Brandstifters gehen, müssen die Ermittlungen ergeben. zv