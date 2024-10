Featured

Brutaler Raub in Marmstorf: Drei maskierte Täter überfallen Mann am Kaiserbarg

Marmstorf – Mehrere unbekannte Männer haben am Montagabend am Kaiserbarg in Marmstorf einen 47-jährigen Mann überfallen und verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Den ersten Erkenntnissen der Ermittler des zuständigen Raubdezernats der Region Harburg (LKA 184) zufolge parkte ein 47-Jähriger sein Auto am Straßenrand und begab sich in Richtung seiner Wohnung als drei maskierte Männer unvermittelt an ihn herantraten und die Herausgabe von Bargeld forderten.

Die Unbekannten schlugen den Mann, wodurch dieser Verletzungen im Bereich des Kopfes erlitt. Anschließend nahmen sie den Fahrzeugschlüssel sowie eine Jacke, in der sich Bargeld befand, an sich und flüchteten zu Fuß in Richtung Sinstorfer Weg.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen alarmierter Polizeikräfte führten nicht zum Antreffen tatverdächtiger Personen. Der 47-Jährige wurde durch Rettungskräfte versorgt und zunächst in ein Krankenhaus transportiert. Dieses konnte er nach ambulanter Behandlung bereits wieder verlassen.

Die drei Gesuchten können wie folgt beschrieben werden: Circa 30 Jahre alt und 1,75 Meter groß, sprachen akzentfreies Deutsch, sie waren dunkel gekleidet und mit Kapuzen und Sturmhauben maskiert.

Die Ermittlungen des LKA 184 dauern an.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.