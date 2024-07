Featured

Buchholz: Wieder Feuer durch Brandstiftung in Unterkunft für Flüchtlinge

Buchholz - Erneut Feuer in einer Flüchtlingsunterkunft in Buchholz. Diesmal war es in der Unterkunft an Innungsstraße. Nach Erkenntnissen der Polizei hat ein 32 Jahre alter Bewohner das Feuer gelegt - offenbar aus Wut. Der 32-Jährige war sauer, weil zwei weitere Bewohner in sein Zimmer sollten. Als ihm das mitgeteilt wurde, wurde der Mann gegenüber dem Personal so aggressiv, dass die Polizei gerufen werden musste. Das war am Vormittag. Der Bewohner sollte deswegen ein Hausverbot bekommen.

Dann brannte es in seinem Zimmer. Offenbar hatte der Mann Inventar angesteckt.Fünf Menschen erlitten Verletzungen. Der 32-Jährige wurde festgenommen. Ein Strafverfahren wegen schwerer Brandstiftung ist eingeleitet. An dem Container, in dem er untergebracht war, entstand ein Achaden von rund 50.000 Euro.

Erst Anfang Juli hatte ein Bewohner in der Flüchtlingsunterkunft an der Bremer Straße eine Verpuffung ausgelöst, nachdem er Kraftstoff verschüttet hatte. Der Brandstifter wurde getötet. Ein Polizist erlitt schwere Brandverletzungen. 20 weitere Menschen wurden leichter verletzt. zv

Weitere Artikel:

20 Verletzte bei Explosion in Flüchtlingsheim: Polizist mit Hubschrauber in Klinik

Buchholz: Ermittlungen nach Brand in Flüchtlingsunterkunft eingestellt